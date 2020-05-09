Берлин: Полиция задержала около 30 человек выступающих против антиэпидемиологических мер властей
19:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Берлина задержала в субботу около 30 человек на демонстрации против антиэпидемиологических мер властей ФРГ у здания Бундестага. Как передает корр. ТАСС, стражи несколько раз просили собравшихся соблюдать дистанцию по отношению друг к другу, но участники акции не отреагировали на их призывы.
Полиция зафиксировала личности задержанных. Всего на участие в демонстрации в соответствии с правилами, принятыми из-за пандемии берлинскими властями, было заявлено не более 50 человек, однако собралось гораздо больше. На месте правопорядок обеспечивали около 100 полицейских.
Примерно 400 сотрудников правоохранительных органов дежурят у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург, где проходит еще одна акция против антиэпидемиологических мер. Кроме того, третья демонстрация организована неподалеку от "Фольксбюне" - на площади Александерплац.
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