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Выпускные экзамены в вузах пройдут дистанционно - Минобрнауки РФ

19:40 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса распорядился провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, с применением дистанционных технологий. Соответствующий приказ распространила пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

В отношении вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, такие меры носят рекомендательный характер.

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