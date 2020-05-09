Пуштунские лидеры поздравили Россию с юбилеем Великой Победы

19:20

Руководство крупнейшей пуштунской политической партии Пакистана - Национальной партии «Авами» (НПА) – направило поздравление народу Российской Федерации в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В тексте поздравления отмечается, что именно благодаря усилиям СССР и Красной Армии 9 мая 1945 года «фашистская Германия капитулировала перед Советским Союзом». Руководители Национальной партии «Авами» высоко оценили «героическую борьбу и беспримерные усилия русского народа, прошедшего суровый путь в борьбе с нацизмом во имя мира и свободы, ради будущих поколений, ради освобождения Европы и всего мира».

«Национальная партия «Авами» поддерживает мирное сосуществование между народами мира на основе равноправия и взаимного уважения, - говорится в тексте поздравления. – Победа над фашизмом 75 лет назад - это блестящая веха в истории человечества, одна из величайших побед XX века, имеющая огромное значение, ценность и глубокое эпохальное значение».

Андрей Серенко