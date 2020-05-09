0
0
92
НОВОСТИ

Заявление США и Великобритании о победе над нацизмом прокомментировал ﻿Постпред РФ в Вене

20:10 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки заявить о единоличной победе США и Великобритании над нацизмом оскорбляют все народы, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Попытки заявить, что только Америка и Великобритания одержали победу над нацистами, оскорбляют не только советских и российских граждан, но и французов, канадцев, польский народ и все другие народы, которые внесли свой вклад в победу", - написал Ульянов в "Твиттере".

Ранее Белый дом опубликовал в своем "Твиттере" пост, в котором говорилось о победе США и Великобритании над нацистами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 09.05.2020
В День Победы москвичи хорошо соблюдают режим самоизоляции - Главконтроль
0
54
20:30 09.05.2020
Неизвестные осквернили пьедестал памятника маршалу Коневув Праге
0
85
19:40 09.05.2020
Выпускные экзамены в вузах пройдут дистанционно - Минобрнауки РФ
0
142
19:20 09.05.2020
Пуштунские лидеры поздравили Россию с юбилеем Великой Победы
0
216
19:10 09.05.2020
Берлин: Полиция задержала около 30 человек выступающих против антиэпидемиологических мер властей
0
202
18:40 09.05.2020
Афганистан: В столкновениях во время протестной акции из-за ﻿распределения продуктов погибли 7 человек
0
199
18:10 09.05.2020
Информация о минировании около 10 больниц в Москве оказалась ложной
0
237
17:40 09.05.2020
На 88-м году жизни умер Литл Ричард, исполнитель хитов Tutti Frutti и Long Tall Sally
0
261
17:30 09.05.2020
НАТО была выкована из руин Второй мировой войны – Йенс Столтенберг
0
275
17:10 09.05.2020
На первом этапе снятия ограничений смогут открыться небольшие магазины одежды и обуви
0
315

Возврат к списку