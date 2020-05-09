Неизвестные осквернили пьедестал памятника маршалу Коневув Праге
20:30 09.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами. Об этом сообщил журналистам представитель чешской полиции Ян Данек.
"На пьедестал, где недавно находилась скульптура маршала Конева, кто-то установил унитаз. Полиция ведет расследование", - сказал он.
Акт вандализма произошел в ночь или ранним утром в субботу. О нем в полицию сообщил гражданин, который в День Победы пришел возложить букет цветов к месту, где возвышался памятник легендарному советскому полководцу.
Действия хулиганов осудили принявшие решение о демонтаже монумента маршалу Коневу муниципальные власти района Прага-6 во главе со старостой Ондржеем Коларжом.
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