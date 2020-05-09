В День Победы москвичи хорошо соблюдают режим самоизоляции - Главконтроль

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и обстановка спокойная. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"На улицах города в целом спокойно. Москвичи соблюдают режим самоизоляции, что подтверждается также данными "Яндекса", - индекс самоизоляции составляет 3.6, что значительно выше вчерашнего показателя. День Победы сегодня в Москве празднуют в кругу семьи, и это лучший подарок для наших ветеранов", - сказал Данчиков.

Патрулирование парков, скверов и особо охраняемых природных территорий усилили в столице на майских праздниках в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции. Кроме того, все рекреационные и смотровые площадки в столице закрыты, на них установлены видеокамеры и также усилено патрулирование. Москвичи смогут увидеть праздничный салют в День Победы по видеотрансляции или из окон своих домов.