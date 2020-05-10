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НОВОСТИ

Пожарные потушили открытый огонь в больнице на севере Москвы

22:52 09.05.2020

Пожарные справились с огнем в клинике в Тимирязевском районе Москвы. По данным столичного управления МЧС РФ, "ликвидация открытого горения в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания по адресу: ул. Вучетича, д. 21" завершена. "К сожалению, один человек погиб», -  сообщают представители МЧС.  По этому адресу размещена городская клиническая больница №50 имени Спасокукоцкого. Пожар, по предварительным данным, произошел в реанимационной палате, спасены были пять пациентов, из здания эвакуированы были почти 300 человек. 

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