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С 11 мая в Великобритании будут смягчены карантинные меры

09:30 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Карантинные меры, введенные в Великобритании в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, будут смягчены в стране начиная с 11 мая. Об этом написала в субботу газета "Санди таймс", которая раскрыла ряд мер, о которых премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен объявить во время обращения к нации в воскресенье.

По информации издания, глава правительства, представляя план постепенного ослабления карантина, сообщит в 19:00 по местному времени (21:00 мск) о том, что с понедельника будет разрешено заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 м между людьми. Согласно предыдущим распоряжениям, вступившим в силу 23 марта, совершать пробежки, прогулки, велосипедные поездки и так далее на свежем воздухе разрешалось лишь один раз в сутки.

Помимо этого, как отмечается в статье, 13 мая начнут работы садовые рынки, которые закрыли свои двери полтора месяца назад.

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