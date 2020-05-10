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В Венесуэле задержаны еще трое ﻿участников попытки вторжения - Мадуро

09:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников. Об этом сообщил в субботу в эфире государственного телевидения президент страны Николас Мадуро.

"Я должен сообщить, что сегодня мы захватили еще трех наемников. <...> Мы и сейчас ведем поиски и задержим всех, кто продал свою родину" - заявил глава государства.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

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