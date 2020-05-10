Из-за инфицированной коронавирусом сотрудницы в Белом доме усилят меры по уборке помещений - СМИ
09:50 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные меры по уборке помещений введены в Белом доме после обнаружения нового коронавируса у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщила в субботу телекомпания Си-эн- эн со ссылкой на внутренний документ, оказавшийся в ее распоряжении.
Согласно данным Си-эн-эн, после обнаружения коронавируса у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер - жены советника главы государства Стивена Миллера - сотрудникам Белого дома была разослана служебная записка. В ней указывалось, что в рамках борьбы с распространением инфекции "повышенный уровень очистки" будет введен в тех помещениях, где сохраняется наибольшая вероятность контакта между людьми.
В документе также подчеркивалось, что на удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих. Кроме того, им предписывается докладывать начальству о своих перемещениях, а также следить за возможным проявлением симптомов, характерных для заболевания, вызванного коронавирусом. Телекомпания при этом подчеркивает, что в служебной записке не упоминалось требование обязательного наличия защитных масок на лицах сотрудников Белого дома.
В пятницу стало известно о том, что коронавирус нового типа был обнаружен у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.
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