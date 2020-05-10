0
0
96
НОВОСТИ

Из-за инфицированной коронавирусом сотрудницы в Белом доме усилят меры по уборке помещений - СМИ

09:50 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные меры по уборке помещений введены в Белом доме после обнаружения нового коронавируса у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Об этом сообщила в субботу телекомпания Си-эн- эн со ссылкой на внутренний документ, оказавшийся в ее распоряжении.

Согласно данным Си-эн-эн, после обнаружения коронавируса у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер - жены советника главы государства Стивена Миллера - сотрудникам Белого дома была разослана служебная записка. В ней указывалось, что в рамках борьбы с распространением инфекции "повышенный уровень очистки" будет введен в тех помещениях, где сохраняется наибольшая вероятность контакта между людьми.

В документе также подчеркивалось, что на удаленную работу будет переведено максимально возможное число служащих. Кроме того, им предписывается докладывать начальству о своих перемещениях, а также следить за возможным проявлением симптомов, характерных для заболевания, вызванного коронавирусом. Телекомпания при этом подчеркивает, что в служебной записке не упоминалось требование обязательного наличия защитных масок на лицах сотрудников Белого дома.

В пятницу стало известно о том, что коронавирус нового типа был обнаружен у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 10.05.2020
Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны - Путин
0
31
10:10 10.05.2020
Идею ужесточить ответственность за побои в МВД признали нецелесообразной
0
100
09:40 10.05.2020
В Венесуэле задержаны еще трое ﻿участников попытки вторжения - Мадуро
0
145
09:30 10.05.2020
С 11 мая в Великобритании будут смягчены карантинные меры
0
136
22:52 09.05.2020
Пожарные потушили открытый огонь в больнице на севере Москвы
0
662
20:50 09.05.2020
В День Победы москвичи хорошо соблюдают режим самоизоляции - Главконтроль
0
814
20:30 09.05.2020
Неизвестные осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу в Праге
0
902
20:10 09.05.2020
Заявление США и Великобритании о победе над нацизмом прокомментировал ﻿Постпред РФ в Вене
0
985
19:40 09.05.2020
Выпускные экзамены в вузах пройдут дистанционно - Минобрнауки РФ
0
850
19:20 09.05.2020
Пуштунские лидеры поздравили Россию с юбилеем Великой Победы
0
804

Возврат к списку