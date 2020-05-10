0
0
81
НОВОСТИ

Идею ужесточить ответственность за побои в МВД признали нецелесообразной

10:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства. В министерстве напомнили, что ранее с Минюстом РФ прорабатывался вопрос об ужесточении наказания: предлагалось назначать вместо штрафа административный арест.

"Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной", - пояснили в МВД.

Статья 6.1.1 ("Побои") Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. В то же время статья 116.1 ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") Уголовного кодекса РФ среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей.

При этом в МВД считают оправданной декриминализацию побоев. "Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве", - пояснили в министерстве.

Кроме того, отнесение побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета "пожеланий" пострадавшего, позволило обеспечить неотвратимость наказания, подчеркнули в МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 10.05.2020
Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны - Путин
0
31
09:50 10.05.2020
Из-за инфицированной коронавирусом сотрудницы в Белом доме усилят меры по уборке помещений - СМИ
0
108
09:40 10.05.2020
В Венесуэле задержаны еще трое ﻿участников попытки вторжения - Мадуро
0
145
09:30 10.05.2020
С 11 мая в Великобритании будут смягчены карантинные меры
0
136
22:52 09.05.2020
Пожарные потушили открытый огонь в больнице на севере Москвы
0
662
20:50 09.05.2020
В День Победы москвичи хорошо соблюдают режим самоизоляции - Главконтроль
0
814
20:30 09.05.2020
Неизвестные осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу в Праге
0
902
20:10 09.05.2020
Заявление США и Великобритании о победе над нацизмом прокомментировал ﻿Постпред РФ в Вене
0
985
19:40 09.05.2020
Выпускные экзамены в вузах пройдут дистанционно - Минобрнауки РФ
0
850
19:20 09.05.2020
Пуштунские лидеры поздравили Россию с юбилеем Великой Победы
0
804

Возврат к списку