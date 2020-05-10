В РФ под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются около 243 тыс. человек - Роспотребнадзор
11:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 243 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в России остается 243 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 226 тыс. исследований.
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