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НОВОСТИ

В РФ под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются около 243 тыс. человек - Роспотребнадзор

11:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 243 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остается 243 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 5,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 226 тыс. исследований.

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