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Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны - Путин

10:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Об этом заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.

"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. - Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым".

По мнению президента, "патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед". "Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", - пояснил Путин.


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