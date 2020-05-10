Данные по недоплатам крымским медикам работающим с зараженными коронавирусом проверят - оперштаб

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма проведут служебное расследование на станции скорой помощи Керчи после заявления медиков, что им не выплатили полагающиеся надбавки за работу с зараженными новым коронавирусом, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.

В соцсетях 8 мая появился видеоролик, в котором утверждается, что из 324 сотрудников керченской скорой помощи надбавки от 20 до 35 тыс. рублей за апрель получил в полном объеме только один человек.

"Выясните, если там по 200 рублей получают люди за работу с ковидными больными, то это смех. Надо садиться и пересматривать нормы, подходы. По Керчи назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи центра медицины катастроф. Если люди обратились в публичном обращении, значит, что руководитель, извините, ничерта не делает", - сказал Аксенов.

Зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская сообщила на совещании, что информация, изложенная в ролике, уже проверяется. "Выехали в Керчь министр здравоохранения, руководитель центра медицины катастроф. У них сегодня встреча с коллективом, будут присутствовать профсоюзы, рассмотрение самого приказа о назначении доплат за ковидных больных", - рассказала Романовская.