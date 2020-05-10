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Опрос: Более половины японцев не одобряют принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом

12:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 57,5% жителей Японии не одобряют меры, которые правительство страны предпринимает для борьбы с новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного агентством Киодо.

В то же время политику властей в этой сфере одобряют 34,1% граждан страны. При этом беспокойство в связи с происходящим испытывают 84,4% японцев. Отмечается, что уровень поддержки кабинета министров премьера Синдзо Абэ составил 41,7%, став немного выше в сравнении с апрельским показателем (40,4%). Тем не менее, действиями кабмина недовольны 43% граждан Японии.

Опрос проводился с 8 по 10 мая по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.

В Японии из-за пандемии уже больше месяца действует общенациональный режим чрезвычайной ситуации, его срок истекает 31 мая. В условиях режима ЧС власти страны оказывают финансовую поддержку как простому населению, так и местным компаниям. Программа поддержки предусматривает безвозмездные выплаты каждому местному жителю, включая иностранных граждан, в размере 100 тыс. иен (около $950 по текущему курсу), а малому и среднему бизнесу - по 2 млн иен ($18,8 тыс.).

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