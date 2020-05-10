Опрос: Более половины японцев не одобряют принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом
12:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 57,5% жителей Японии не одобряют меры, которые правительство страны предпринимает для борьбы с новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического опроса, проведенного агентством Киодо.
В то же время политику властей в этой сфере одобряют 34,1% граждан страны. При этом беспокойство в связи с происходящим испытывают 84,4% японцев. Отмечается, что уровень поддержки кабинета министров премьера Синдзо Абэ составил 41,7%, став немного выше в сравнении с апрельским показателем (40,4%). Тем не менее, действиями кабмина недовольны 43% граждан Японии.
Опрос проводился с 8 по 10 мая по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.
В Японии из-за пандемии уже больше месяца действует общенациональный режим чрезвычайной ситуации, его срок истекает 31 мая. В условиях режима ЧС власти страны оказывают финансовую поддержку как простому населению, так и местным компаниям. Программа поддержки предусматривает безвозмездные выплаты каждому местному жителю, включая иностранных граждан, в размере 100 тыс. иен (около $950 по текущему курсу), а малому и среднему бизнесу - по 2 млн иен ($18,8 тыс.).
НОВОСТИ
- 13:50 10.05.2020
- Киргизии: Продления введенного до 11 мая режима ЧП не будет
- 13:30 10.05.2020
- Публичные воскресные богослужения возобновились в храмах Литовской католической церкви
- 13:10 10.05.2020
- Минпросвещения: Дата сдачи ЕГЭ пока остается прежней - 8 июня
- 12:10 10.05.2020
- К обучению в дистанционном режиме готовы только 15% школ - Глушко
- 11:40 10.05.2020
- Данные по недоплатам крымским медикам работающим с зараженными коронавирусом проверят - оперштаб
- 11:10 10.05.2020
- В РФ под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются около 243 тыс. человек - Роспотребнадзор
- 10:40 10.05.2020
- Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны - Путин
- 10:10 10.05.2020
- Идею ужесточить ответственность за побои в МВД признали нецелесообразной
- 09:50 10.05.2020
- Из-за инфицированной коронавирусом сотрудницы в Белом доме усилят меры по уборке помещений - СМИ
- 09:40 10.05.2020
- В Венесуэле задержаны еще трое участников попытки вторжения - Мадуро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать