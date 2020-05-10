К обучению в дистанционном режиме готовы только 15% школ - Глушко

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 15% школ в России готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме. Об этом заявил в воскресенье замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"У нас на сегодняшний день с точки зрения технической готовности образовательных учреждений всего 15 процентов школ в полной мере готовы к тому, чтобы полный комплекс уроков вести дистанционно", - сказал он.

"Важно сказать, что живое общение с учителем, живое общение с другими учениками невозможно заменить ничем и никогда. Я уверен, что это не произойдет при нашей с вами жизни точно. Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября", - сказал он.







