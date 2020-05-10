Минпросвещения: Дата сдачи ЕГЭ пока остается прежней - 8 июня
13:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней - 8 июня. Об этом заявил в воскресенье замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Пока дата ЕГЭ обозначена - 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации. <...> Пока решений о переносе нет", - сказал он.
Он отметил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях коронавируса, в рамках которых, в частности, будет проводиться дополнительная санитарная обработка помещений, введен контроль на входе, а на самом экзамене детей рассадят на большие расстояния, чем прежде.
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