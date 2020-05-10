Киргизии: Продления введенного до 11 мая режима ЧП не будет
13:50 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Киргизии приняли решение не продлевать введенный до 11 мая в ряде городов и районов страны из-за распространения коронавируса режим чрезвычайного положения. Об этом заявил в воскресенье во время пресс-конференции в Бишкеке первый вице-премьер, глава республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Кубатбек Боронов.
"Действие чрезвычайного положения прекращается сегодня в полночь, также отменяется комендантский час", - сказал он. В то же время на всей территории республики сохраняется режим чрезвычайной ситуации, в городах Бишкек и Ош, Ат- Башынском районе Нарынской области и в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, где отмечена сложная эпидемиологическая обстановка, вводится карантин. "Эта мера подразумевает установку санитарно-карантинных постов на въезде и выезде из населенных пунктов, будут разработаны правила их пересечения", - пояснил Боронов. Максимально ограничено будет транспортное сообщение между областями, право свободного передвижения между ними предоставят лишь грузовым автомобилям, которые перевозят продукты питания, медикаменты, сельхозпродукцию и другие коммерческие товары. "Это требование экспертов, которое мы выполняем", - заверил первый вице-премьер.
Как пообещал Боронов, власти Киргизии усилят контроль за соблюдением карантинных требований на действующих предприятиях, руководство которых обязано обеспечить социальную дистанцию между работниками, снабдить и
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