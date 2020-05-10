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Публичные воскресные богослужения возобновились в храмах Литовской католической церкви

13:30 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воскресные службы с участием верующих возобновлены в храмах Литовской католической церкви с 10 мая. Информацию об этом распространила по каналам массовой информации Конференция епископов Литвы.

"Верующие вновь могут принимать непосредственное участие во всех богослужениях, включая воскресные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

При этом людей из возрастной группы риска, старше 60 лет, просят воздержаться от посещения служб. Кроме того, в храме необходимо быть в медицинской маске, при входе продезинфицировать руки. Администрация должна проследить за тем, чтобы на каждого прихожанина приходилось 10 кв. м площади.

В условиях общенационального карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса 16 марта, в стране были запрещены любые массовые мероприятия. Церковь отменила публичные богослужения. Храмы были открыты только для личной молитвы. При закрытых дверях прошли даже пасхальные молебны. Решением правительства Литвы карантин продлен до 31 мая, однако с учетом того, что распространение инфекции в стране удалось взять под контроль, власти начали понемногу снимать запреты. 27 апреля для католиков возобновились публичные богослужения, но в воскресные и праздничные дни, когда в храмах бывает особенно много верующих, запрет до сих пор действовал.

Таких же мер придерживается Виленско-Литовская епархия Русской православной церкви. После временных ограничений публичные службы по решению епархиального управления были возобновлены 4 мая.

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