В московском транспорте только 20% пассажиров носят перчатки

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20% пассажиров общественного транспорта в Москве носят перчатки, маски при этом надевают больше половины горожан. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках - 60%", - говорится в сообщении.