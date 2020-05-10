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В московском транспорте только 20% пассажиров носят перчатки

14:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 20% пассажиров общественного транспорта в Москве носят перчатки, маски при этом надевают больше половины горожан. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках - 60%", - говорится в сообщении.

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