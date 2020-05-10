В результате пиратского нападения у берегов Африки захвачен украинец - МИД Украины

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Украины захвачен в результате пиратского нападения на судно бельгийской компании у берегов Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщил в воскресенье директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"В МИД 10 мая поступила информация о пиратском нападении на судно Rio Mitong вблизи порта Малабо Экваториальной Гвинеи. Судно шло под флагом Коморских островов, его владелец - бельгийская компания SMART S&P SA. "По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - члена экипажа судна", - сообщил Погорельцев изданию "Укринформ".