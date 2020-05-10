В результате пиратского нападения у берегов Африки захвачен украинец - МИД Украины
14:30 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин Украины захвачен в результате пиратского нападения на судно бельгийской компании у берегов Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщил в воскресенье директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"В МИД 10 мая поступила информация о пиратском нападении на судно Rio Mitong вблизи порта Малабо Экваториальной Гвинеи. Судно шло под флагом Коморских островов, его владелец - бельгийская компания SMART S&P SA. "По предварительной информации, в результате нападения похищен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - члена экипажа судна", - сообщил Погорельцев изданию "Укринформ".
НОВОСТИ
- 15:10 10.05.2020
- Продление режима ЧС в Чехии не планируется - премьер-министр страны
- 14:50 10.05.2020
- В течение недели будут введены еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусном - Собянин
- 14:10 10.05.2020
- В московском транспорте только 20% пассажиров носят перчатки
- 13:50 10.05.2020
- Киргизии: Продления введенного до 11 мая режима ЧП не будет
- 13:30 10.05.2020
- Публичные воскресные богослужения возобновились в храмах Литовской католической церкви
- 13:10 10.05.2020
- Минпросвещения: Дата сдачи ЕГЭ пока остается прежней - 8 июня
- 12:40 10.05.2020
- Опрос: Более половины японцев не одобряют принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом
- 12:10 10.05.2020
- К обучению в дистанционном режиме готовы только 15% школ - Глушко
- 11:40 10.05.2020
- Данные по недоплатам крымским медикам работающим с зараженными коронавирусом проверят - оперштаб
- 11:10 10.05.2020
- В РФ под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются около 243 тыс. человек - Роспотребнадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать