В течение недели будут введены еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусном - Собянин
14:50 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные мощности в размере 3,5 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией планируется развернуть в течение недели при 17 действующих больницах Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье при посещении быстровозводимых медицинских корпусов на территории ГКБ №15 имени Филатова.
"Первые [временные корпуса] мы открываем у вас, но высокая готовность еще по 3,5 тысячам (коек) в 17 таких блоках. Я думаю, в течение недели они тоже будут введены, так что в целом по городу мощности нашей ковидной системы серьезно будут расширены", - сказал мэр Москвы в беседе с врачами ГКБ. В целом будет введены дополнительно 5 тыс. коек.
Он сообщил, что всего в Филатовской больнице 1,6 тыс. коек отданы для приема пациентов с коронавирусом, из которых в настоящее время только 1,3 тыс. заняты. "Ваша больница является одной из основных по борьбе с COVID, развернуто 1,6 тыс. коек. В помощь вам еще два корпуса развернули для долечивания больных. Я думаю, они пригодятся, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами, - сказал Собянин. - <...> То есть около 300 запас коек есть, чтобы скорая помощь могла равномерно развозить пациентов по стационарам".
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