Продление режима ЧС в Чехии не планируется - премьер-министр страны
15:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чешское правительство не планирует продлевать действующий в республике с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 17 мая. Об этом сообщил в воскресенье в дискуссионной передаче пражского телеканала "Си-эн-эн прима ньюс" премьер-министр страны Андрей Бабиш.
"Я думаю, что мы не будем обращаться с просьбой [в нижнюю палату национального парламента] о его [режима] продлении", - отметил премьер.
Бабиш сообщил, что заседание кабмина, посвященное этому вопросу, состоится в понедельник, 11 мая. Власти, по его словам, в случае ухудшения в республике эпидемиологической ситуации смогут оперативно вводить социальные ограничительные меры на основе специального закона, который вскоре должен быть принят парламентом. Он, как ожидается, значительно усилит компетенции национального министерства здравоохранения до конца текущего года.
Главу правительства поддержал первый вице-премьер, глава МВД и председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации с коронавирусом Ян Гамачек. "Режим чрезвычайной ситуации, как думаю, может быть отменен 17 мая", - сказал он.
НОВОСТИ
- 14:50 10.05.2020
- В течение недели будут введены еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусном - Собянин
- 14:30 10.05.2020
- В результате пиратского нападения у берегов Африки захвачен украинец - МИД Украины
- 14:10 10.05.2020
- В московском транспорте только 20% пассажиров носят перчатки
- 13:50 10.05.2020
- Киргизии: Продления введенного до 11 мая режима ЧП не будет
- 13:30 10.05.2020
- Публичные воскресные богослужения возобновились в храмах Литовской католической церкви
- 13:10 10.05.2020
- Минпросвещения: Дата сдачи ЕГЭ пока остается прежней - 8 июня
- 12:40 10.05.2020
- Опрос: Более половины японцев не одобряют принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом
- 12:10 10.05.2020
- К обучению в дистанционном режиме готовы только 15% школ - Глушко
- 11:40 10.05.2020
- Данные по недоплатам крымским медикам работающим с зараженными коронавирусом проверят - оперштаб
- 11:10 10.05.2020
- В РФ под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются около 243 тыс. человек - Роспотребнадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать