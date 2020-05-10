Продление режима ЧС в Чехии не планируется - премьер-министр страны

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешское правительство не планирует продлевать действующий в республике с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 17 мая. Об этом сообщил в воскресенье в дискуссионной передаче пражского телеканала "Си-эн-эн прима ньюс" премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Я думаю, что мы не будем обращаться с просьбой [в нижнюю палату национального парламента] о его [режима] продлении", - отметил премьер.

Бабиш сообщил, что заседание кабмина, посвященное этому вопросу, состоится в понедельник, 11 мая. Власти, по его словам, в случае ухудшения в республике эпидемиологической ситуации смогут оперативно вводить социальные ограничительные меры на основе специального закона, который вскоре должен быть принят парламентом. Он, как ожидается, значительно усилит компетенции национального министерства здравоохранения до конца текущего года.

Главу правительства поддержал первый вице-премьер, глава МВД и председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации с коронавирусом Ян Гамачек. "Режим чрезвычайной ситуации, как думаю, может быть отменен 17 мая", - сказал он.