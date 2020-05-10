Из Италии вернулся пятый самолет с российскими военными
16:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ятый самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны РФ вылетел из итальянской Вероны в Россию, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы российского военного ведомства.
"C аэродрома Виллафранка (Верона) в Российскую Федерацию вылетел пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике", - говорится в сообщении.
10 мая двумя самолетами в Россию из Италии должны быть доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники. Ранее в Россию вернулись из Италии более 30 военных.
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