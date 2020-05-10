Из Италии вернулся пятый самолет с российскими военными

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ятый самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны РФ вылетел из итальянской Вероны в Россию, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

"C аэродрома Виллафранка (Верона) в Российскую Федерацию вылетел пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике", - говорится в сообщении.

10 мая двумя самолетами в Россию из Италии должны быть доставлены 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники. Ранее в Россию вернулись из Италии более 30 военных.