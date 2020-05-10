0
0
0
НОВОСТИ

Из-за коронавируса около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена закрыта

16:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, вновь заработают с 12 мая. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки", - приводятся в сообщении слова главы департамента, заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:10 10.05.2020
Из Италии вернулся пятый самолет с российскими военными
0
95
15:40 10.05.2020
Лишь 17 из 125 пациентов находившихся на ИВЛ в больнице в Коммунарке выжили - главрач
0
154
15:10 10.05.2020
Продление режима ЧС в Чехии не планируется - премьер-министр страны
0
190
14:50 10.05.2020
В течение недели будут введены еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусном - Собянин
0
207
14:30 10.05.2020
В результате пиратского нападения у берегов Африки захвачен украинец - МИД Украины
0
220
14:10 10.05.2020
В московском транспорте только 20% пассажиров носят перчатки
0
244
13:50 10.05.2020
Киргизии: Продления введенного до 11 мая режима ЧП не будет
0
253
13:30 10.05.2020
Публичные воскресные богослужения возобновились в храмах Литовской католической церкви
0
250
13:10 10.05.2020
Минпросвещения: Дата сдачи ЕГЭ пока остается прежней - 8 июня
0
298
12:40 10.05.2020
Опрос: Более половины японцев не одобряют принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом
0
309

Возврат к списку