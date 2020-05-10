Из-за коронавируса около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена закрыта
16:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, вновь заработают с 12 мая. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки", - приводятся в сообщении слова главы департамента, заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
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