0
0
131
НОВОСТИ

Вторая вспышка коронавируса может нанести ущерб Трампа репутации и помешать переизбранию

17:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что вторая вспышка нового коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете "Вашингтон пост", которая ссылается на свои источники среди советников американского лидера.

Некоторые из них назвали главу государства "мрачным и потрясенным своей снижающейся популярностью". В частных разговорах, по информации издания, Трамп "изо всех сил пытается понять", как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену, являющемуся сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии. По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым избирательной кампанией самого республиканца.

Как отмечает газета, глава государства сейчас сконцентрирован на планах по восстановлению экономики страны после пандемии нового коронавируса. Президент считает, что успех в этом деле обеспечит ему победу над соперником на президентских выборах. Глава вашингтонской администрации также намерен летом возобновить свои выступления перед сторонниками в различных штатах. В Белом доме уже обсуждают, как лучше организовать такого рода собрания, соблюдая рекомендации медиков.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 10.05.2020
Турция готова открыть огонь по армии Хафтара, если ее интересы будут поставлены под удар
0
59
17:40 10.05.2020
В условиях пандемии начали формироваться новые традиции празднования Дня Победы - Великанова
0
105
16:40 10.05.2020
Из-за коронавируса около 50 из 78 вестибюлей Московского метрополитена закрыта
0
171
16:10 10.05.2020
Из Италии вернулся пятый самолет с российскими военными
0
199
15:40 10.05.2020
Лишь 17 из 125 пациентов находившихся на ИВЛ в больнице в Коммунарке выжили - главрач
0
259
15:10 10.05.2020
Продление режима ЧС в Чехии не планируется - премьер-министр страны
0
282
14:50 10.05.2020
В течение недели будут введены еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусном - Собянин
0
300
14:30 10.05.2020
В результате пиратского нападения у берегов Африки захвачен украинец - МИД Украины
0
289
14:10 10.05.2020
В московском транспорте только 20% пассажиров носят перчатки
0
315
13:50 10.05.2020
Киргизии: Продления введенного до 11 мая режима ЧП не будет
0
319

Возврат к списку