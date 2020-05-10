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Турция готова открыть огонь по армии Хафтара, если ее интересы будут поставлены под удар

18:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Турции выступило в воскресенье с утверждением, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара "усилила атаки", целью которых в том числе стало турецкое посольство в Триполи. В распространенном внешнеполитическим ведомством заявлении говорится о готовности Анкары открыть ответный огонь по позициям ЛНА в случае повторения подобных инцидентов.

"Связанные с Хафтаром незаконные формирования в последние дни усилили нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Только 9 мая связанные с Хафтаром элементы запустили более 100 ракет и вели интенсивный артиллерийский обстрел по центру Триполи. В результате этих нападений, целями которых были дипломатические миссии, включая наше посольство в Триполи, аэропорт Митига, готовящиеся ко взлету гражданские самолеты и другая гражданская инфраструктура, погибли и получили ранения гражданских лица. По этой причине мы вновь подчеркиваем, что если наши представительства в Ливии и наши интересы будут поставлены под удар, то мы будем считать формирования Хафтара законной целью [для ответного удара]", - отмечается в коммюнике.

Между тем накануне официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил ТАСС, что армия Хафтара придерживается международных конвенций и не обстреливает дипломатические миссии в Триполи, ее операции направлены исключительно против террористов.

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