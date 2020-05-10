Санкт-Петербург: На станциях метрополитена начали устанавливать аппараты по продаже масок и перчаток
18:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аппараты по продаже средства индивидуальной защиты начали устанавливать на станциях метрополитена Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора города.
"На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства. В соответствии с графиком уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики", - сказано в сообщении пресс-службы.
Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Штрафы за нарушения составят 4 тысячи рублей. Соответствующие протоколы будут составлять сотрудники полиции, рассматривать их будут в комитете по законности. До 11 мая просьба использовать маски и перчатки носит рекомендательный характер.
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