Санкт-Петербург: На станциях метрополитена начали устанавливать аппараты по продаже масок и перчаток

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аппараты по продаже средства индивидуальной защиты начали устанавливать на станциях метрополитена Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации губернатора города.

"На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства. В соответствии с графиком уже началась установка этих аппаратов. В них будут продаваться как одноразовые, так и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики", - сказано в сообщении пресс-службы.

Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Штрафы за нарушения составят 4 тысячи рублей. Соответствующие протоколы будут составлять сотрудники полиции, рассматривать их будут в комитете по законности. До 11 мая просьба использовать маски и перчатки носит рекомендательный характер.