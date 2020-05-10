Из-за коронавируса советник Трампа боится ходить на работу в Белый дом

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет признался, что из-за пандемии нового коронавируса опасается ходить на работу в Белый дом.

"Страшно идти на работу, - отметил он в интервью телеканалу Си-би-эс, которое транслировалось в воскресенье. - Я думаю, было бы намного безопаснее, если бы я сидел дома, а не ходил в [рабочее] Западное крыло [Белого дома]. Но в нынешнее время люди должны активизироваться и служить на благо своей страны".

Хассет рассказал, что он следует всем рекомендациям врачей, соблюдая "решительное социальное дистанцирование". По его версии, сотрудники администрации "прилагают героические усилия" по преодолению кризиса в стране.

Советник президента назвал Западное крыло Белого дома, где находятся Овальный кабинет президента и офисы его ближайших помощников, "тесным, многолюдным местом". Он добавил, что работать "немного рискованно".