В Краснодарском крае заразился коронавирусом уже второй священник
19:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил священник Вячеслав Клименко, ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии.
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции, которая не знала, что у нее коронавирус.
"Сейчас стало известно о втором случае заражения священника. Заявления (прозвучавшие в ряде средств массовой информации - прим. ТАСС) о том, что он стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть также, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера", - сообщил он.
При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что именно храмы стали "самыми дисциплинированными и безопасными местами для людей, где выполняются все благословения митрополита Исидора и предписания санитарных служб". "Церковь за время своего существования не впервые сталкивается с подобными эпидемиологическими явлениями, и безопасность здесь сохраняется на высоком уровне. Сравнивать не будем, вы сами видите реальную обстановку на улицах, в транспорте, пунктах выдачи пропусков и магазинах", - заключил Клименко.
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