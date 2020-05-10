В Краснодарском крае заразился коронавирусом уже второй священник

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил священник Вячеслав Клименко, ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии.

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции, которая не знала, что у нее коронавирус.

"Сейчас стало известно о втором случае заражения священника. Заявления (прозвучавшие в ряде средств массовой информации - прим. ТАСС) о том, что он стал причиной заражения 35 человек, это прямое обвинение Церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть также, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера", - сообщил он.

При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что именно храмы стали "самыми дисциплинированными и безопасными местами для людей, где выполняются все благословения митрополита Исидора и предписания санитарных служб". "Церковь за время своего существования не впервые сталкивается с подобными эпидемиологическими явлениями, и безопасность здесь сохраняется на высоком уровне. Сравнивать не будем, вы сами видите реальную обстановку на улицах, в транспорте, пунктах выдачи пропусков и магазинах", - заключил Клименко.