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Последняя принцесса из хашимитской королевской династии Ирака умерла на сотом году жизни

20:10 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последняя принцесса из иракской королевской династии Хашимитов, дочь эмира Мекки и короля Хиджаза Бадия умерла в Лондоне на сотом году жизни. Об этом сообщило в воскресенье издание "Аль-Багдад аль-Яум". По информации семьи, на которую ссылается иракский новостной портал, принцесса Бадия умерла в субботу в одной из клиник британской столицы, не дожив всего несколько недель до векового юбилея.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и Хашимитский королевский двор Иордании выразили в воскресенье свои соболезнования в связи со смертью Бадии бинт Али бен Хусейн аль-Хашими.

Она родилась в Дамаске в 1920 году всего через два года после окончания Первой Мировой войны, когда на развалинах Османской империи стали образовываться арабские государства. Ее дед шериф Мекки Хусейн бен Али из династии Хашимитов, восходящей к прадеду пророка Мухаммеда, в 1916 году возглавил антитурецкое восстание на Ближнем Востоке. Он поддержал англичан и позднее стал первым королем Хиджаза (ныне часть Саудовской Аравии). Сын Хусейна Абдалла стал эмиром Трансиордании, а впоследствии и первым королем Иордании; сын Фейсал, всего несколько месяцев пробыв единственным королем Сирии, вошел в историю как основатель и первый король Ирака. А старший сын Али, отец Бадии, должен был взять в свои руки управление наследием отца на Аравийском полуострове. Но претензии Хусейна на главенство над всеми арабами привели к войне, и в конечном итоге Али вместе с семьей вынужден был уехать из Мекки, где провела детство Бадия, в Ирак.

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