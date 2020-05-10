С 11 мая в Греции возобновляют работу предприятия розничной торговли, автошколы и лицеи

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть предприятий розничной торговли, автошколы и лицеи возобновляют работу с понедельника в Греции. Будут разрешены поездки на острова работникам открывающихся там предприятий. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями.

"Завтра мы сделаем еще один шаг, перейдем ко второму этапу снятия ограничительных мер, связанных с возобновлением деятельности предприятий торговли и возвращением учащихся третьего курса лицеев в свои классы", - сказал Хардалиас. По его словам, с понедельника вернутся на работу 155 тыс. 962 работника, то есть 22,5% персонала, которые приостановили работу в рамках применения мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Возобновляют деятельность 66 тыс. 10 компаний, то есть 25% от всего числа предприятий, деятельность которых была приостановлена", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что с понедельника дополнительно разрешаются поездки на греческие острова и переезды между островами только "владельцам и работникам компаний, которые возобновляют работу с завтрашнего дня". С марта поездки с материковой части Греции на острова были разрешены только их постоянным жителям.