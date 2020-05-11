Власти США используют технологии XX века в отслеживании пандемии - СМИ
09:00 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госучреждения сферы здравоохранения США вынуждены использовать факсимильные аппараты, устаревшие электронные таблицы и бумажную документацию для обмена информацией, отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, и измерения скорости распространения инфекции. Об этом сообщила в воскресенье газета "Политико".
По ее данным, государственная система здравоохранения, начиная с Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США и заканчивая местными учреждениями, опирается на технологии прошлого века, которые замедляют усилия по отслеживанию инфицированных, измерению скорости распространения коронавирусной инфекции, а также координации ресурсов.
Как подчеркивает издание, в ситуации, при которой по меньшей мере 35 штатов отменяют распоряжения о запрете жителям покидать свои дома без крайней необходимости, важно "усиленное наблюдение в режиме реального времени за тем, как распространяется заболевание, прежде чем оно выйдет из- под контроля". "Наши возможности выполнять работу по отслеживанию затруднены, - приводит издание слова координатора штата Вашингтон по борьбе с коронавирусом Ракель Боно. - У нас нет как такового единого хранилища данных для отслеживания". Она добавила, что документация и отчетность ведется "главным образом вручную". Такое происходит по всей стране, отмечает "Политико". При этом, по сведениям газеты, властям было известно о данной ситуации еще до пандемии.
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