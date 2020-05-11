В России проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты
09:10 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты проведены недавно в России с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для моденизированной версии самолета Ту-22М3М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения", - сказал собеседник ТАСС.
НОВОСТИ
- 09:20 11.05.2020
- Пожар в доме для престарелых унес восемь жизней
- 09:00 11.05.2020
- Власти США используют технологии XX века в отслеживании пандемии - СМИ
- 20:40 10.05.2020
- С 11 мая в Греции возобновляют работу предприятия розничной торговли, автошколы и лицеи
- 20:10 10.05.2020
- Последняя принцесса из хашимитской королевской династии Ирака умерла на сотом году жизни
- 19:40 10.05.2020
- В Краснодарском крае заразился коронавирусом уже второй священник
- 19:10 10.05.2020
- Из-за коронавируса советник Трампа боится ходить на работу в Белый дом
- 18:40 10.05.2020
- Санкт-Петербург: На станциях метрополитена начали устанавливать аппараты по продаже масок и перчаток
- 18:10 10.05.2020
- Турция готова открыть огонь по армии Хафтара, если ее интересы будут поставлены под удар
- 17:40 10.05.2020
- В условиях пандемии начали формироваться новые традиции празднования Дня Победы - Великанова
- 17:10 10.05.2020
- Вторая вспышка коронавируса может нанести ущерб Трампа репутации и помешать переизбранию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать