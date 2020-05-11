Пожар в доме для престарелых унес восемь жизней

09:20

Второй за месяц пожар произошел в ночь на понедельник в нелегальном доме престарелых в Московском регионе, он унес жизни девяти пожилых людей. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все они были лежачими, сначала за их жизнь бились пожарные, потом - врачи, но спасти их не удалось.

Сообщение о возгорании в хосписе для престарелых "Второй дом" в Красногорске поступило пожарным 10 мая в 23:59. Первые подразделения прибыли на место спустя 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания в душевой. Открытое горение было ликвидировано в 00:32. Площадь пожара составила 15 кв. метров, но многие старики успели надышаться продуктами горения: обычно хватает нескольких вдохов, чтобы погибнуть от угарного газа.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, эвакуация осложнялась тем, что в хосписе находились 18 человек преклонного возраста, которые не могли передвигаться. Многие из них пребывали под действием седативных препаратов.

Всего в хосписе размещались 29 пожилых людей, за ними присматривали восемь сотрудников. Из 37 человек 20 покинули здание самостоятельно. 17 человек вытащили пожарные, но восемь из них, несмотря на все усилия и пожарных, и врачей, погибли. В больнице сейчас находятся девять пострадавших, шесть из них - в реанимации.