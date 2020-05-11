Митрополит Иларион: Изображения Сталина в православном храме не должно быть
09:45 11.05.2020 Источник: Интерфакс
Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион высказался против того, чтобы мозаика со Сталиным присутствовала на стене главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.
"Я думаю, что, конечно же, изображения Сталина в православном храме не должно быть, потому что Сталин был гонителем церкви, на его совести кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской", - заявил митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).
Кроме того, добавил он, храм - это не выставочный зал, не Бородинская панорама, не то место, где должны изображаться военные парады. "Храм - это место молитвы, и я думаю, что все композиционное убранство храма - оно должно быть подчинено этой цели", - сказал архиерей.
Он признал, что воинский храм является еще и местом поминовения, поэтому в нем могут быть изображения, связанные с военными действиями. "Но они не должны быть политизированными, они не должны вызывать разделение или разногласия. И, конечно, в храмах не должно быть портретов гонителей церкви", - подчеркнул митрополит.
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