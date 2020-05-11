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Президент Молдавии не оставляет планов получить в России кредит в 200 млн евро

10:10 11.05.2020 Источник: Интерфакс

Правительство Молдавии обратится к правительству России с просьбой начать новые переговоры о предоставлении кредита на 200 млн. евро, заявил президент Молдавии Игорь Додон после состоявшегося в понедельник традиционного совещания с председателем парламента и премьер-министром.

"Вы знаете, что на прошлой неделе Конституционный суд аннулировал подписанное Соглашение о предоставлении кредита на 200 млн. Естественно, мы не согласны с этим решением, как не согласно и абсолютное большинство граждан. Но решение принято. Решение есть, и оно должно быть исполнено. Поэтому мы решили обратиться к правительству РФ с просьбой начать новую процедуру переговоров с Россией о предоставлении этого кредита", - сказал Додон.

Он сообщил, что на этой неделе правительство примет постановление об инициировании переговоров с Россией об условиях предоставления кредита.

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