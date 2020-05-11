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НОВОСТИ

Число выздоровевших от коронавируса в Москве продолжает быстро расти - Ракова

10:20 11.05.2020 Источник: Интерфакс

В Москве за последние сутки выздоровели ещё 4032 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, что стало наибольшим числом за день, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в понедельник.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822", - сообщила она.

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