По числу зараженных COVID-19 Россия обогнала Британию и Италию - данные оперштаба на 11 мая
10:42 11.05.2020 Источник: Интерфакс
В России за сутки зарегистрировано 11,6 тыс. новых случаев коронавируса, а всего - более 221 тыс. человек, общее число умерших превысило 2 тыс человек, сообщает оперштаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 656 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5417 (46,5%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 6169", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.
Всего в РФ зарегистрировано 221 344 случаев (+5,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Таким образом, Россия в понедельник обогнала Великобританию (220,4 тыс.) и Италию (219 тыс.) по количеству случаев заражений.
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