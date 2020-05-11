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Данные по распространению коронавируса в Москве на 11 мая

11:00 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые 6 169 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 115 909 заразившихся. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост количества случаев заражения в столице составил 5,6% против 5,3% днем ранее.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве снизился в понедельник до 0,96. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. В воскресенье этот показатель составлял 1,02.

В целом по стране коэффициент, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до своей изоляции, остался на уровне 1,04.

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