Всем пострадавшим при пожаре в частном хосписе в Подмосковье будет оказана необходимая помощь
13:31 11.05.2020 Источник: НГ-Online
|Фото Александра Петухова
Ранее губернатор принес соболезнования родным погибших - жертвами происшествия стали 9 человек. Сейчас шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще трое - в отделении терапии. По поручению Андрея Воробьёва им будет оказана необходимая помощь.
Пожар в трехэтажном хосписе для пожилых людей "Второй дом" произошел в поселке Опалиха в городском округе Красногорск. Огонь охватил порядка 30 кв. м. На момент возгорания в здании находилось около 40 постояльцев и сотрудников персонала. К тушению были привлечены почти 100 человек и 30 единиц техники. Сейчас на месте пожара идут следственные действия, возбуждено уголовное дело. С владельцем частного пансионата следователи уже проводят необходимые действия. Губернатор подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.
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