Всем пострадавшим при пожаре в частном хосписе в Подмосковье будет оказана необходимая помощь

13:31 Источник: НГ-Online

Фото Александра Петухова

11 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в Красногорской больнице № 1 пострадавших от пожара, который произошел накануне ночью в частном хосписе "Второй дом", а также посетил место происшествия.

Ранее губернатор принес соболезнования родным погибших - жертвами происшествия стали 9 человек. Сейчас шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще трое - в отделении терапии. По поручению Андрея Воробьёва им будет оказана необходимая помощь.

Пожар в трехэтажном хосписе для пожилых людей "Второй дом" произошел в поселке Опалиха в городском округе Красногорск. Огонь охватил порядка 30 кв. м. На момент возгорания в здании находилось около 40 постояльцев и сотрудников персонала. К тушению были привлечены почти 100 человек и 30 единиц техники. Сейчас на месте пожара идут следственные действия, возбуждено уголовное дело. С владельцем частного пансионата следователи уже проводят необходимые действия. Губернатор подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.