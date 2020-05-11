Путин снова обратиться к гражданам перед очередным совещанием
13:37 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин выступит в понедельник с обращением к россиянам в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент выступит с обращением в начале совещания", - сказал он.
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комментарии(1)
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Aleksandr 13:49 11.05.2020
А что может еще сказать? После нормальной жизни в Белоруссии, не принявшей рекомендаций ВОЗ по губительным карантинным мерам, после блестящего выступления Президента А.Г. Лукашенко на военном параде в Минске 9 мая, жалкий лепет нашего Президента об очередных мерах вызывает уже просто брезгливость. Последнее проявление трусости российский Президент совершил, проглотив плевок в нашу Победу допущенный Трампом. Любая другая страна сразу же отозвала бы своего посла. А Путин просто утерся.
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