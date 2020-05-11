Путин снова обратиться к гражданам перед очередным совещанием

13:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит в понедельник с обращением к россиянам в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент выступит с обращением в начале совещания", - сказал он.