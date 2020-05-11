0
1
46
НОВОСТИ

Путин снова обратиться к гражданам перед очередным совещанием

13:37 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит в понедельник с обращением к россиянам в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

"Президент выступит с обращением в начале совещания", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Aleksandr 13:49 11.05.2020

А что может еще сказать? После нормальной жизни в Белоруссии, не принявшей рекомендаций ВОЗ по губительным карантинным мерам, после блестящего выступления Президента А.Г. Лукашенко на военном параде в Минске 9 мая, жалкий лепет нашего Президента об очередных мерах вызывает уже просто брезгливость. Последнее проявление трусости российский Президент совершил, проглотив плевок в нашу Победу допущенный Трампом. Любая другая страна сразу же отозвала бы своего посла. А Путин просто утерся.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:50 11.05.2020
В Еврокомиссии призвали готовится ко второй волне коронавируса
0
72
13:31 11.05.2020
Всем пострадавшим при пожаре в частном хосписе в Подмосковье будет оказана необходимая помощь
0
94
12:05 11.05.2020
План по восстановлению экономики Путин поручил представить к 1 июня
0
226
11:00 11.05.2020
Данные по распространению коронавируса в Москве на 11 мая
0
291
10:42 11.05.2020
По числу зараженных COVID-19 Россия обогнала Британию и Италию - данные оперштаба на 11 мая
0
363
10:20 11.05.2020
Число выздоровевших от коронавируса в Москве продолжает быстро расти - Ракова
0
300
10:10 11.05.2020
Президент Молдавии не оставляет планов получить в России кредит в 200 млн евро
0
310
09:45 11.05.2020
Митрополит Иларион: Изображения Сталина в православном храме не должно быть
0
342
09:40 11.05.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 11 мая
0
321
09:20 11.05.2020
Пожар в доме для престарелых унес восемь жизней
0
325

Возврат к списку