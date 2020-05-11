В Еврокомиссии призвали готовится ко второй волне коронавируса
13:50 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны - члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК).
"В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне", - сказал он и подчеркнул, что европейские страны должны предпринять все необходимые меры, чтобы быть готовыми к такому сценарию.
По словам представителя ЕК, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. "Новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются", - добавил он.
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