На космодроме Байконур и в городе заболевших COVID-19 нет - Рогозин
15:25 11.05.2020 Источник: Интерфакс
Случаев заражения коронавирусом на Байконуре работников ракетно-космической отрасли нет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Кстати, Байконур нам также удаётся беречь от COVID19. В городе и среди наших специалистов, работающих на этом космодроме, заболевших нет", - сообщил Рогозин в своем твиттере в понедельник.
Между тем, у генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина, который скончался от COVID-19, коронавирус был выявлен после поездки на Байконур.
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