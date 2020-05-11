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На космодроме Байконур и в городе заболевших COVID-19 нет - Рогозин

15:25 11.05.2020 Источник: Интерфакс

Случаев заражения коронавирусом на Байконуре работников ракетно-космической отрасли нет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Кстати, Байконур нам также удаётся беречь от COVID19. В городе и среди наших специалистов, работающих на этом космодроме, заболевших нет", - сообщил Рогозин в своем твиттере в понедельник.

Между тем, у генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина, который скончался от COVID-19, коронавирус был выявлен после поездки на Байконур.

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