Россия предлагает США продлить договор СНВ-3 - МИД РФ

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предлагает Соединенным Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) на пять лет, за это время можно будет выработать новый механизм. Об этом заявил в понедельник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, контакты Москвы и Вашингтона по данной теме не прерываются. "Считаем, что ДНСВ, надежно обеспечивавший предсказуемость в сфере ракетно-ядерных вооружений на протяжении целого десятилетия, заслуживает того, чтобы быть продленным на пятилетний срок, в течение которого, возможно, получится выработать новый или усовершенствовать существующий механизм в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул замминистра, добавив, что в Москве пока не видят готовности США "позитивно откликнуться на призыв продлить договор без предварительных условий".