В Китае обнаружили 1000-летнюю буддийскую гробницу

15:48

Китайские археологи обнаружили гробницу, датируемую эпохой династии Сун (960-1279 гг.), в городе Дачжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ведомство по вопросам культурых реликвий в воскресенье.

Каменная гробница была обнаружена местными рабочими во время дорожно-строительных работ в пятницу.

Археологи предположили, что гробница была разграблена, поскольку погребальная камера была разрушена в некоторой степени.

По сообщению Управления по охране культурного наследия района Дачуань города Дачжоу, в склепе было найдено несколько ниш, в частности ниша задней стены гробницы была украшена горельефом с изображением цветов лотоса.

"Структура гробницы сохранилась относительно полностью, здесь также найдена изысканная резьба. Элементы лотоса отражают популярность и процветание буддизма в Дачжоу во время династии Сун, и гробница имеет большое значение для исследования эволюции структуры гробниц и деталей, а также для изучения развития местной религиозной культуры", - сообщили в управлении.