0
0
147
НОВОСТИ

В Китае обнаружили 1000-летнюю буддийскую гробницу

15:48 11.05.2020

Китайские археологи обнаружили гробницу, датируемую эпохой династии Сун (960-1279 гг.), в городе Дачжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное ведомство по вопросам культурых реликвий в воскресенье.

Каменная гробница была обнаружена местными рабочими во время дорожно-строительных работ в пятницу.

Археологи предположили, что гробница была разграблена, поскольку погребальная камера была разрушена в некоторой степени.

По сообщению Управления по охране культурного наследия района Дачуань города Дачжоу, в склепе было найдено несколько ниш, в частности ниша задней стены гробницы была украшена горельефом с изображением цветов лотоса.

"Структура гробницы сохранилась относительно полностью, здесь также найдена изысканная резьба. Элементы лотоса отражают популярность и процветание буддизма в Дачжоу во время династии Сун, и гробница имеет большое значение для исследования эволюции структуры гробниц и деталей, а также для изучения развития местной религиозной культуры", - сообщили в управлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:02 11.05.2020
Число зарегестрированных безработных в России увеличилась в два раза - Путин
0
39
17:00 11.05.2020
Президент России попросил пожилых людей еще потерпеть режим самоизоляции
0
46
16:55 11.05.2020
Пособия по уходу за ребенком будут удвоены - Путин
0
59
16:43 11.05.2020
Президент России сохранил полномочия губернаторов по мерам борьбы с COVID-19
0
84
16:27 11.05.2020
Путин: 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней
0
135
15:45 11.05.2020
В Рамадан хозяева торговых точек в Чечне прощают долги своим покупателям
0
152
15:30 11.05.2020
Россия предлагает США продлить договор СНВ-3 - МИД РФ
0
183
15:25 11.05.2020
На космодроме Байконур и в городе заболевших COVID-19 нет - Рогозин
0
174
13:50 11.05.2020
В Еврокомиссии призвали готовится ко второй волне коронавируса
0
320
13:37 11.05.2020
Путин снова обратиться к гражданам перед очередным совещанием
0
344

Возврат к списку