Путин: 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней

16:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин.

"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", - сказал Путин, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.

"Выход из режимов ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени, поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах", - подчеркнул президент. (обновлено в 16:46)

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