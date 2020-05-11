Президент России сохранил полномочия губернаторов по мерам борьбы с COVID-19
16:43 11.05.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин заявил, что полномочия глав регионов по выработке дальнейших мер по ограничениям на своих территориях в связи с распространением коронавируса сохраняются за ними, главы регионов будут решать, где нужно смягчать, а где сохранить ограничения.
"Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты Федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков",- сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом. По его словам, сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются.
"То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять", - подчеркнул президент.
"Если этого требует обстановка, может быть даже дополнять",- заявил он.
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