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Пособия по уходу за ребенком будут удвоены - Путин

16:55 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно- эпидемиологической обстановке.

"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать", - сказал президент.

Обращение президента России к гражданам 11 мая 2020 года (ТЕКСТ и ВИДЕО)

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