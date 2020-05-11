Пособия по уходу за ребенком будут удвоены - Путин

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно- эпидемиологической обстановке.

"Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 тысяч 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать", - сказал президент.

Обращение президента России к гражданам 11 мая 2020 года (ТЕКСТ и ВИДЕО)

