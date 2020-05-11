Президент России попросил пожилых людей еще потерпеть режим самоизоляции

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник призвал граждан старшего возраста потерпеть еще режим самоизоляции и другие ограничительные меры, так как это вопрос жизни.

"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками", - сказал Путин. Но сейчас "нужно еще потерпеть", добавил президент, подчеркнув, что "это вопрос жизни".

"Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса", - добавил глава государства.

Обращение президента России к гражданам 11 мая 2020 года (ТЕКСТ и ВИДЕО)

