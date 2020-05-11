Президент России попросил пожилых людей еще потерпеть режим самоизоляции
17:00 11.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник призвал граждан старшего возраста потерпеть еще режим самоизоляции и другие ограничительные меры, так как это вопрос жизни.
"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками", - сказал Путин. Но сейчас "нужно еще потерпеть", добавил президент, подчеркнув, что "это вопрос жизни".
"Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса", - добавил глава государства.
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